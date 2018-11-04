"Как всегда, виноват Путин?": в Сети отреагировали на смерть Екатерины Гандзюк

В соцсетях прокомментировали смерть Екатерины Гандзюк / Скриншот

В Сети отреагировали на новость о смерти облитой кислотой советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

В частности, народный депутат Елена Сотник на своей странице в Facebook написала, что нападение на Гандзюк— страшная история и приговор всей системе.

"Екатерины Гандзюк больше нет... страшная история и приговор всей системе: теперь уже убийцы Кати не найдены и не наказаны!", — отметила политик.

"Умерла активистка из Херсона Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой... Как всегда, виноват Путин (президент России Владимир Путин — Ред.)?", — задался вопросом журналист Александр Мединский.

В соцсетях прокомментировали смерть Екатерины Гандзюк / Скриншот с facebook.com/irina.slawowa

"Когда будете слышать "Херсон — это Украина", знайте, что в том и ее большая доля. Прощай, Катя, мне будет не хватать твоего иронического ума", — поделился журналист Роман Кабачий.

В соцсетях прокомментировали смерть Екатерины Гандзюк / Скриншот с facebook.com/roman.kabachiy

"Катя умерла в больнице. Тот, из-за кого это произошло, обязательно понесет наказание", — считает координатор организации С14 Сергей Мазур, на жизнь которого также покушались.

Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання.

Вічна пам'ять... — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 4, 2018

"Грустно и стыдно. Боль и горечь. Вечная память Екатерине... зло должно быть наказано", — полагает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

В соцсетях прокомментировали смерть Екатерины Гандзюк / Скриншот с facebook.com/petroporoshenko

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.