Покушение на координатора С14: названы имена возможных исполнителей преступления

Суд избрал меры пресечения четырем мужчинам, подозреваемым в причастности к покушению на Сергея Мазура / УНИАН

Координатор организации С14 Сергей Мазур сообщил, что подозреваемыми в исполнении покушения на его жизнь являются Олег Акимов, Андрей Павленко и Андрей Вирченко, суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Возможным злоумышленникам продал гранату ранее судимый Руслан Бальянов, суд решил, что он должен находиться в следственном изоляторе два месяца или выйти на свободу под залог в 145 тысяч гривен, написал активист на своей странице в Facebook.

По его словам, цель у этой преступной группировки была одна — убить его, мотив — из-за общественной деятельности.

"Акимов Олег — исполнитель. Непосредственно тот, кто бросал гранату и чей схрон с боеприпасами обнаружила полиция... Павленко Андрей — исполнитель... Вирченко Андрей — исполнитель. Ранее судимый...", — отметил координатор С14.

Читайте такжеГраната — в квартиру: активист сказал, кто мог устроить взрыв в его жильеМазура добавил, к покушению также имеет отношение Дмитрий Исаенко — лицо, причастное к нелегальной продаже оружия. Также занимается наркоторговлей. Заседание по нему перенесли на понедельник, на 12:00", — подчеркнул активист.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 октября в Борисполе Киевской области в квартиру Сергея Мазура бросили взрывное устройство, отец координатора С14 был ранен в ноги, потерял немало крови и попал в больницу.