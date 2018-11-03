Покушение на координатора С14: в полиции рассказали о задержании заказчика

Заказчик покушения на Сергея Мазура задержан, сообщили в полиции / УНИАН

Правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в причастности к покушению на жизнь координатора организации С14 Сергея Мазура.

Был установлен и задержан заказчик преступления, рассказал на брифинге в Киеве начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов, пишет УНН.

"Мы установили четырех человек, причастных к совершению данного преступления. Это житель Киева — организатор, который прошел службу в АТО (антитеррористическая операция, проходила на Донбассе — Ред.), сейчас демобилизован. Два жителя Черниговской и один еще житель Киева", — отмел Ценов.

По его словам, в частности, задержаны соучастники покушения, которые подыскивали орудие преступления — боеприпасы. Правоохранители будут просить суд избрать задержанным меры пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 октября в Борисполе Киевской области в квартиру Сергея Мазура бросили взрывное устройство, отец координатора С14 был ранен в ноги, потерял немало крови и попал в больницу.