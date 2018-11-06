В Запорожье родственницы покойницы "отметелили" врачей больницы

Врач. Иллюстративное фото / bessarabiainform.com

В минувший понедельник, 5 ноября, в Запорожье в здании городской больницы № 7 двое женщин в кабинете заведующей нанесли побои врачам.

Как сообщают представители областного Главка Нацполиции, мать и дочь — 59-летняя и 24-летняя женщины — избили медиков после того, как в больнице скончалась их 88-летняя родственница.

Избитые медики получили сотрясение мозга, а после получения необходимой помощи от коллег написали заявление в полицию.

Открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России корпоратив врачей психбольницы закончился массовым побоищем.