Евробляхеры под Радой забросали яйцами народного депутата

Евробляхеры под Радой / РБК-Украина

"Евробляхеры" под Верховной Радой в ходе своего протеста против законов о "евробляхах" атаковали вышедшего на улицу народного депутата.

Народного избранника забросали яйцами под оскорбительные выкрики толпы; от продолжения расправы нардепа спасла подоспевшая полиция, троих особо активных участников протеста задержали, но после переговоров с организаторами - отпустили.

Как ранее сообщала Южанина, в течение первых 180 дней действия закона к владельцам евробляхах не будут применяться штрафные санкции.

Читайте такжеРада одобрила закон о снижении стоимости растаможки авто на "евробляхах"Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о евробляхах, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

Согласно пояснительной записке, к примеру, акциз на новый бензиновый автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 80 евро, до 5 лет – 400 евро, до 15 лет – 1200 евро. В то же время, акциз на новый дизельный автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 120 евро, до 5 лет – 600 евро, до 15 лет – 1800 евро.