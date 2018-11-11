Названа причина смерти актрисы Юлии Волчковой

11 ноября 2018, 08:17

Представители Волчковой пока не подтвердили эту информацию.

Актриса Юлия Волчкова

Украинская актриса Юлия Волчкова скончалась из-за онкологического заболевания.

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на знакомых актрисы.

Представители Волчковой пока не подтвердили эту информацию.

Напомним актриса Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова скончалась на 45-м году жизни.

В театре выразили соболезнования близким Волчковой и отметили, что она обладала удивительной энергетикой и талантом.

"Сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - сообщили в театре.

Юлия Волчкова прославилась многочисленными ролями в телесериалах, среди которых "Нити судьбы", "Кольцо с рубином", "Роксолана, пленница султана", "День рождения Буржуя" и "Вальдшнепы".

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