"Выборы" на Донбассе: СМИ рассказали, кто получит реальную власть в "ДНР"

Александр Ананченко (справа) / smdnr.ru

После проведения "выборов" в ОРДЛО, реальная власть в "ДНР" будет сосредоточена в руках нового "премьер-министра" Александра Ананченко, назначенного по указанию российских кураторов.

При этом реальные финансовые потоки будут переориентированы на компанию "Внешторгсервис", которая зарегистрирована в Южной Осетии, говорится в материале "Новой газеты".

В материале отмечается, что при Захарченко и "Ташкенте" "Внешторгсервис" курировал поставки по линии металлургической продукции, а углем занимался контролируемый "Ташкентом" торговый дом "Уголь Донбасса".

"Теперь финансовые потоки региона целиком уйдут под "Внешторсервис". Пушилин при этом ничем управлять не буде ", - подчеркивается в статье.

Как рассказал экс-главарь "Востока" Александра Ходаковского, ранее Ананченко "работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве", которая занимается добычей природных ресурсов. Ходаковский охарактеризовал Ананченко как "экономиста с богатым опытом".

"Пушилин нужен Суркову в качестве гаранта сохранения [личного] контроля над этой территорией. [С приходом Пушилина] реальный контроль над хозяйственной и политической жизнью "ДНР" получили Владислав Сурков и Дмитрий Козак", - подчеркивается в материале.

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Отметим, что большинство стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на заседании Постоянного совета в Вене осудили незаконные "выборы" на Донбассе, сообщила постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ и председатель комитета ОБСЕ по человеческому измерению Сиан Маклеод в микроблоге Twitter.

Она заявила, что сегодня в Вене на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ обсуждались "вчерашние незаконные, противоправные "выборы" в Донецкой и Луганской областях".

"28 стран ЕС, Канада, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан и другие осудили нарушение международного права, суверенитета Украины и Минских соглашений", - заявила она.

Напомним, выборы главарей и "депутатов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" прошли в воскресенье, 11 ноября. В результате непризнанного Украиной голосования главарем "ДНР" стал Денис Пушилин, "ЛНР" -Леонид Пасечник.