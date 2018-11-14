Новая жертва: в одном из крупнейших городов Украины жители остались без тепла и горячей воды

В Харькове без отопления оставляют более 120 жилых домов

Харьков пополнил ряды украинских городов, где наблюдаются коммунальные проблемы. Правда, временно.

ам без отопления оставиляют более 120 жилых домов. При этом в части домов отключают еще и горячую воду.

Как пишет местное издание Newsroom со ссылкой на заявление пресс-службы КП "Харьковские тепловые сети", причиной отключения отопления являются ремонтные работы на одном из участков тепломагистрали города. Продолжаться ремонт будет до 21:00 среды.

По этой же причине отключат тепло и частично горячую воду и завтра, 15 ноября – но уже в другом районе города.

Как результат, 14 ноября без отопления и горячей воды остались в 59 домов, 3 школы, детский саду и больница. А 15 ноября временно без тепла останутся 73 жилых дома (в том числе 21 из них – еще и без горячей воды) и школа.

Ранее 14 ноября в Печерском районе Киева жители одного из многоквартирных домов устроили акцию протеста из-за отсутствия отопления. По словам протестующих, в их квартирах до сих пор не включили отопление. В этом они обвиняют жилищно-эксплуатационную контору, а также Министерство регионального развития, которому подчиняется контора.

Кроме того, с 14 по 17 ноября в 13 школах Херсона будет приостановлен учебный процесс, а учащихся отправят на незапланированные каникулы из-за проблем с отоплением. В Херсонской ОГА подчеркнули, что проблемы с отоплением в городе возникли из-за бюрократических трудностей.