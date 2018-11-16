"Мостик для прогулок за 260 млн": в Сети разнесли планы киевской власти на возведение пешеходного моста

В мэрии Киева приняли решение возвести пешеходный мост между Владимирской горкой и Крещатым парком и уже воспроизвели его внешний облик.

"На строительство моста уйдет 260,5 миллионов гривен", - сообщает паблик Типичный Киев в Facebook.

Реакция киевлян не заставила себя долго ждать и большинство комментаторов в соцсети раскритиковали планы столичной власти на облагораживание города.

Преимущественно жители Киева возмущались, что в столице есть много источников более актуальных, которые требуют вложения бюджетных средств. Они обвиняли местную власть в нерациональном использовании финансов при планировании ландшафта столицы.

"У властей реально какая-т наркотическая эйфория и полный отрыв то действительности. Нахрена делать не нужные вещи если ест дохренища нужных?" – написал Женя Колокольцев.

"Это уродство. Уже построили один идиотский мостик над Институтской улицей, который изуродовал её красивый изгиб и закупорил пространство... Теперь взялись портить Владимирскую горку! Оставьте её в покое! Она красива сама по себе, без ваших улучшений!" – отметила Наталия Марченкова.

"Лучше бы эти деньги выделили на ремонт теплопровода и городской системы канализации, помощь пенсионерам и диабетикам, пункты обогрева для бездомных, кабины для курящих по всему городу и, думаю, миллионов 100 ещё бы осталось на отопительный сезон", - считает Та Пок.

"Странные люди. В городе рвёт теплотрассы и Подольский мост недостроенный пугалом стоит. А парни мостик для прогулок за 260 млн грн собрались строить", - пишет в Facebook политический эксперт Алексей Кучеренко.

/ Фото: Facebook/Алексей Кучеренко

Впрочем, были и комментаторы, которые увидели в строительстве масштабной пешеходной зоны в центре Киева рациональное зерно и позитив.

"Такие места очень привлекательны для туристов (а значит принесут доход) и к тому же очень красивы. Обеими руками за", - убежден Ал Пол.

"Выглядит хорошо. Будет отличным местом для прогулок и отдыха (если построят)", - считает Nata Lee.

"Хороший совмеменный мост. Пусть не чудо архитектурной мысли, но я буду гулять с удовольствием! А сейчас после Мариинского всегда лень подниматься в гору", - пишет Дмитрий Ермак.

Как ранее сообщалось, на нескольких столичных мостах продолжаются ремонтные работы, поэтому городские власти призывают водителей с пониманием отнестись к этому и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты движения или учитывать возможные пробки