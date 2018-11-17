"Плюсы и снег": какая погода в Киеве ожидается на выходных

В Киеве днем 17 ноября будет переменная облачность, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве на выходных, 17-18 ноября, днем максимальная температура воздуха составит +2 градуса.

В субботу днем в столице ожидается переменная облачность, а в воскресенье — снег, говорится на странице Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на выходных днем температура будет 0… +2, ночью она ощутимо снизится и составит -4… -6 градусов.

В субботу в городе ветер прогнозируется северо-восточный, 5-10 м/c, а в воскресенье — северо-западный, 3-8 м/с.

В Киеве днем 17 ноября будет переменная облачность, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. Осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.