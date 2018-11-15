Синоптики предупредили, когда в Киеве снова будет снег

В Киеве 18 ноября будет снег, предупредили в Укргидрометцентре / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в воскресенье, 18 ноября, будет снег.

В столице днем 18 числа ожидается мокрый снег, говорится на странице Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в воскресенье ночью температура составит -5… -7, а днем — 0… +2 градуса. В городе ветер прогнозируется северо-западный, 3-8 м/с.

В Киеве 18 ноября будет снег, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. Осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.