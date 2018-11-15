"Дождь, снег, гололед": синоптик предупредила, где в Украине будет самая сложная погода

В пятницу в южной части Украине ожидается самая сложная погода, предупредила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в пятницу, 16 ноября, в Украине самая сложная погода ожидается в южной части.

На юге нашей страны пройдет дождь, выпадет мокрый снег, вероятны налипание мокрого снега и гололед, написала эксперт на своей странице в Facebook.

По данным Диденко, осадки объединятся с северо-восточным ветром, его скорость может достигнуть 15-20 м/с.

"На остальной территории — влияние антициклона с востока континента. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица! Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0-5 градусов мороза, днем — около нуля. Теплее будет в западных областях, ночью 0-4 градуса тепла, днем — +3… +8 градусов", — добавила синоптик. Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. В столице осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.