В Киеве начали "охоту на евробляхи" - повреждено три машины

Нескольким авто порезали шины / Киев Оперативный

В ночь на понедельник, 19 ноября, в Киеве неизвестные повредили три автомобиля с европейскими регистрационными номерами.

Инцидент произошел на улице Ушинского. На трех автомобилях были порезаны шины. При этом, как отмечается, все они были припаркованы без нарушений правил дорожного движения. Мотивы произошедшего неизвестны.

Читайте такжеВ Запорожье "евробляхеры" бесплатно возили людей"Сегодня ночью на Ушинского сразу трем автомобилям на еврономерах порезали резину. К слову, все автомобили были запаркованы без нарушений ПДД (проходу/проезду не мешают), видимо у кого-то просто личная неприязнь?", – сообщает Telegram канал "Киев Оперативный".

Ранее стало известно, что в Украине 20 ноября владельцы автомобилей с европейской регистрацией планируют провести масштабную акцию протеста.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день парламент повысил штрафы для владельцев евроблях.

Отметим, что в Сети бурно отреагировали на закон о растаможке "евроблях".