Украинцы назвали худшие исторические фигуры

21 ноября 2018, 04:28

Лучше всего украинцы относятся к Богдану Хмельницкому и Михаила Грушевскому.

Иосиф Сталин

Украинцы хуже всего относятся к историческим фигурам Иосифа Сталина, Михаила Горбачева и Владимира Ленина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Лучше всего украинцы относятся к Богдану Хмельницкому и Михаила Грушевскому.

Более сдержанное отношение - к персоналиям Ивана Мазепы (53% против 15%), Леонида Брежнева (47% против 29%) и Петра Первого (43% против 26%).

Примерно равное количество украинцев относится положительно и отрицательно к фигурам Степана Бандеры (36% против 34%) и Симона Петлюры (30% против 30%).

Отмечается, что за последние 6 лет отношение к украинским историческим фигурам в основном улучшилось. Отношение к Сталину и Ленину практически не изменилось, а к Петру I - ухудшилось.

Ранее сообщалось, что в период с января по сентябрь 2018 года смертность в Украине превысила рождаемость почти в два раза - на 100 умерших украинцев приходится 59 рожденных.

По состоянию на 1 октября 2018 года численность населения Украины составила 42 млн 220 тысяч человек, сократившись с начала года на 165,6 тысяч человек.

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опрос украинцы Михаил Горбачев Иосиф Сталин Группа Рейтинг Владимир Ленин
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