"Ожог глаз и лица": в центре Киева в годовщину Майдана полиция напала на Найема

Адвокат и бывший боец АТО намерен обратиться в правоохранительные органы / Фото: Facebook/Маси Найем

В день годовщины Революции достоинства 21 ноября в центре Киева полицейский прыснул в глаза из баллончика адвокату и экс-бойцу АТО Маси Найему, который является родным братом народного депутата Мустафы Найема.

"История началась, когда группа молодежи из С14 обрисовала KFC в Доме Профсоюзов надписями о погибших там", - сообщил об инциденте в Facebook очевидец событий нардеп Игорь Луценко.

/ Фото: Facebook/Игорь Луценко

О происшествии написал на своей странице в соцсети и пострадавший Маси Найем. Он сообщил, что нападение произошло во время исполнения им должностных обязанностей адвоката по защите своего клиента. Он намерен написать заявление в полицию, поскольку получил травмы.

"Только, при осуществлении адвокатской деятельности и защиты своего клиента на Майдане незалежности, в отношении меня было применено спецсредство (газовый баллончик) сотрудниками полиции (не патрульной). Ожог глаз и лица. Завтра напишу соответствующее заявление", - отметил пострадавший.

Найем добавил, что инцидент произошел в присутствии свидетелей. Он также указал фамилии и номера жетонов полицейских, которые принимали участие в нападении.

/ Фото: Facebook/Маси Найем

Напомним, лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась заявил, что протестующие на Майдане в годовщину Революции достоинства осуществляли нападения оправдано, поскольку это является попыткой народа реализовать то, что должна делать власть.