Климкин назвал причины проигрыша России в борьбе за выставку ЭКСПО-2025

Климкин назвал карту без Крыма плохой приметой для России / Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал мнение, что причиной проигрыша России в борьбе за право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 стала во время презентации карта с Крымом, как частью российской территории.

"Россия сегодня пыталась пропихнуть Екатеринбург как хозяина ЭКСПО-2025. Ну с такой картой понятно, почему не прошло… И дальше не пройдет", - написал дипломат в Twitter.

Климкин поздравил город Осаку с победой, назвав "японскими друзьями".

Как известно, за право стать хозяином ЭКСПО-2025 боролись Париж, Осака, Екатеринбург и Баку. Екатеринбург уступил Осаке 23 ноября во втором туре голосования. Осака уже принимала ЭКСПО в 1970 году, после 55-летнего перерыва мероприятие снова пройдет в этом городе.

Напомним, ранее Климкин заявил в ответ на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что украинская сторона не намерена дискутировать с соседней страной на тему украинского законодательства.