Климкин не хочет обсуждать с венграми украинские законы

Вместе с тем, дипломат заявил, что намерен встретиться с коллегами из Венгрии и обговорить актуальные вопросы.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в ответ на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что украинская сторона не намерена дискутировать с соседней страной на тему украинского законодательства.
"Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории", - написал чиновник в Twitter.
В сообщении Климкин добавил, что "эти и другие вопросы" украинская сторона все же намерена обсудить с представителями Венгрии.
"Именно эти и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с Сийярто", - отметил глава МИД.
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в действиях венгерской стороны, которая на Закарпатье выдавала паспорта украинцам, нет ничего противоречащего законам.
Как известно, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям паспорта.
Позже Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.