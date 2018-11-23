Климкин не хочет обсуждать с венграми украинские законы

Климкин не хочет обсуждать с Сийярто законы Украины, но будет это делать / Фото: Ukrinform

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в ответ на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что украинская сторона не намерена дискутировать с соседней страной на тему украинского законодательства.

"Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории", - написал чиновник в Twitter.

В сообщении Климкин добавил, что "эти и другие вопросы" украинская сторона все же намерена обсудить с представителями Венгрии.

"Именно эти и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с Сийярто", - отметил глава МИД.

/ Фото: Twitter/Павел Климкин

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в действиях венгерской стороны, которая на Закарпатье выдавала паспорта украинцам, нет ничего противоречащего законам.

Как известно, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям паспорта.

Позже Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.