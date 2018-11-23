Климкин не хочет обсуждать с венграми украинские законы

23 ноября 2018, 19:56

Вместе с тем, дипломат заявил, что намерен встретиться с коллегами из Венгрии и обговорить актуальные вопросы.

Климкин не хочет обсуждать с Сийярто законы Украины, но будет это делать / Фото: Ukrinform

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в ответ на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что украинская сторона не намерена дискутировать с соседней страной на тему украинского законодательства.

"Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории", - написал чиновник в Twitter.

В сообщении Климкин добавил, что "эти и другие вопросы" украинская сторона все же намерена обсудить с представителями Венгрии.

"Именно эти и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с Сийярто", - отметил глава МИД.

/ Фото: Twitter/Павел Климкин

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в действиях венгерской стороны, которая на Закарпатье выдавала паспорта украинцам, нет ничего противоречащего законам.

Как известно, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям паспорта.

Позже Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина закон Венгрия Петер Сийярто Павел Климкин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:24
Украина и Словакия договорились вместе противодействовать "Северному потоку-2"
19:56
Климкин не хочет обсуждать с венграми украинские законы
19:41
"Как в пивбаре": сеть смеется с путинского правительства из-за нового формата заседаний
19:35
Адвокаты Коломойского удовлетворены решением Высокого суда Лондона по "Приватбанку"
19:27
Родственники 55 жертв катастрофы МН17 подали на Россию в суд
19:26
В Кремле ответили на протест Украины из-за визита Путина в Крым
19:06
В одесском суде произошла драка - 50 человек задержано Фото Видео
18:51
У Порошенко ответили на обвинение в размещении скандальной политрекламы
18:27
Порошенко распек "брутального нарушителя" Путина за визит в Крым
18:06
В России министр времен Януковича угодил в институт психиатрии
17:57
Патриарх Филарет назвал две причины Голодомора 1932-1933
17:47
Умер автор слов марша "Прощание славянки"
17:28
СБУ заявляет о новых попытках вербовки украинцев россиянами и террористами
17:06
"Последний шанс для бабушки": Порошенко обвинили в размещении унизительной политрекламы
16:40
Томос об автокефалии: Филарет решил избавиться от "московского духа" Видео
16:35
В Раде нардеп спалился на просмотре БДСМ-порно во время обсуждения Бюджета-2019 Видео
16:32
В Украине презентовали третье поколение системы IQOS
16:29
"Либо уровень Польши, либо крест": Тимошенко объяснила причины неконкурентности Украины в образовании
16:27
Молодая девушка-"депутат": в Сети рассказали о любовнице главаря "ДНР" и показали фото Фото Видео
16:25
"Возврат к схемам Януковича": эксперт раскритиковал идею об уплате НДС на операции с металлолом
16:13
"Надел бы форму Беркута": Добкин сделал скандальное заявление о Майдане Видео
15:56
Нафтогаз взыскал крупную сумму с Газпрома
15:34
"Деформации и разрушение": эксперты рассказали, когда "устанет" Крымский мост Видео
15:21
Беременная Регина Тодоренко сравнила себя с Ждуном Видео
15:17
СМИ назвали плюсы и минусы Кличко на посту мэра Киева
15:06
Порошенко анонсировал получение Томоса на следующей неделе
15:02
"Тупо бабосы зарабатывает": Ивана Дорна распекли за выступления в России Видео
14:33
Развал России: волонтер назвал регионы, которые присоединятся к Украине Видео
14:20
У Путина рассказали о встречах президента России с Медведчуком Видео
13:58
"Питбуль и Джей Ло украинского разлива": Настя Каменских показала фото с Потапом Видео
13:55
Сильный снег, ветер, гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине Видео
13:21
Без яркого макияжа и укладки: Даша Астафьева поразила образом для фотосессии Фото Видео
13:19
Путин прилетел в Крым
12:36
Журналист раскрыл, после чего Путину "снесло крышу" Видео
12:35
У Путина раскрыли тайну военных вертолетов над Кремлем
12:33
Новый скачок цен: украинцев предупредили о повышении тарифов Видео
12:28
"Любите друг друга": Вера Брежнева выпустила новую песню Видео
12:28
Кто такой Николай Носов и почему ему Google посвятил дудл
12:15
Под Полтавой неизвестные украли самолет
11:59
Александр Усик рассказал о "жабе" Видео
11:55
"Взгляд как у пантеры": Леся Никитюк покорила дерзким нарядом Видео
11:42
Нардепы начали отзывать голоса, отданные за госбюджет-2019
11:41
ВСУ постреляли в Азовском море из "Ураганов"
11:34
У Порошенко рассказали о встречах президента с кумом Путина Видео
11:11
Аналитик спрогнозировал курс гривны в Украине на конец осени Видео
11:10
"Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко Видео
11:09
Новое повышение цен: что ждет украинцев в 2019 году Видео
10:53
Спрос на фейки, или Как украинцы "покупают" ложь в красивой обертке мнение
10:51
Топлес и в чулках: Рианна поразила сеть постройневшей фигурой
10:38
Стало известно, какой курс доллара запланирован в бюджете Украины на 2019-й Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять