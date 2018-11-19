"В стиле Кремля": МИД обвинило венгерского посла в откровенной лжи

19 ноября 2018, 22:43

В ведомстве заявляют, что Будапешт использует в дипломатической работе манипуляции.

Флаги Украина Венгрия
Дипломатический скандал между Венгрией и Россией не утихает / news.church.ua

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что венгерские дипломаты исказили информацию о цели прибытия 16 ноября в ведомство посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, который прибыл не по собственной инициативе, а из-за демарша Киева в связи с высказываниями премьер-министра Виктора Орбана.

"Посла Венгрии таки пригласили в МИД! В последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля. То венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и искажений. Несмотря на турбулентности в двусторонних отношениях, я пытался сдержанно комментировать существующие проблемы. Но чашу моего дипломатического терпения переполнила откровенная ложь МИД Венгрии о вызове их посла" – написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Чиновник подчеркнул, что посол Венгрии был приглашен в МИД Украины директором профильного департамент, чтобы передать Орбану недовольство Киева в связи с его прокремлевскими заявлениями.

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"То, что посол предварительно сам просился на встречу не влияет ни на содержание, ни на форму демарша. Послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями Орбана, отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в частности в продолжающийся избирательный процесс. Посол с пониманием воспринял наши беспокойства. Никакого упоминания о "притеснениях венгров в Закарпатье" не было! Наоборот, было предложено сконцентрировать взаимодействие двух стран на практических взаимовыгодных направлениях", - рассказал дипломат.

По словам Боднара, венгерский посол в Киеве только начал работу и со старта стал использовать методы Кремля в общении с партнерами.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что с действующей украинской властью невозможно достичь договоренности. При этом он выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.

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МИД Венгрия посол дипломаты Василий Боднар Виктор Орбан
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