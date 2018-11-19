"В стиле Кремля": МИД обвинило венгерского посла в откровенной лжи

Дипломатический скандал между Венгрией и Россией не утихает / news.church.ua

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что венгерские дипломаты исказили информацию о цели прибытия 16 ноября в ведомство посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, который прибыл не по собственной инициативе, а из-за демарша Киева в связи с высказываниями премьер-министра Виктора Орбана.

"Посла Венгрии таки пригласили в МИД! В последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля. То венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и искажений. Несмотря на турбулентности в двусторонних отношениях, я пытался сдержанно комментировать существующие проблемы. Но чашу моего дипломатического терпения переполнила откровенная ложь МИД Венгрии о вызове их посла" – написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Чиновник подчеркнул, что посол Венгрии был приглашен в МИД Украины директором профильного департамент, чтобы передать Орбану недовольство Киева в связи с его прокремлевскими заявлениями.

Читайте такжеКак Украина поставила Венгрию на место

"То, что посол предварительно сам просился на встречу не влияет ни на содержание, ни на форму демарша. Послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями Орбана, отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в частности в продолжающийся избирательный процесс. Посол с пониманием воспринял наши беспокойства. Никакого упоминания о "притеснениях венгров в Закарпатье" не было! Наоборот, было предложено сконцентрировать взаимодействие двух стран на практических взаимовыгодных направлениях", - рассказал дипломат.

По словам Боднара, венгерский посол в Киеве только начал работу и со старта стал использовать методы Кремля в общении с партнерами.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что с действующей украинской властью невозможно достичь договоренности. При этом он выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.