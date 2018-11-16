Киев вызвал посла Венгрии "на ковер" из-за антиукраинских высказываний Орбана

16 ноября 2018, 18:49

Венгерскому послу была подчеркнута необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений.

МИД, МЗС, табличка
В МИД отреагировали на слова Виктора Орбана / ZN.UA

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел Украины в связи с последними высказываниями премьер-министра этой страны Виктора Орбана.

"16 ноября в МИД Украины был приглашен новоназначенный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был выражен решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Жолта Шемьена относительно Украины", - сказано в комментарии МИД Украины относительно "антиукраинских высказываний руководства Венгрии".

В украинском МИД отметили, что венгерскому послу была подчеркнута необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений "особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре этого года по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией".

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что с действующей украинской властью невозможно достичь договоренности. При этом он выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.

Отметим, что отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Кроме того, в сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

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МИД Венгрия Виктор Орбан
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