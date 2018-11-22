Климкин назвал брата претендента РФ в Интерполе "патриотом Украины"

22 ноября 2018, 00:31

Министр полагает, что родство не характеризует деятельность украинского дипломата.

Климкин заявил, что Прокопчука оговорили безосновательно / Фото: Facebook/Павел Климкин

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук продемонстрировал безупречную службу в сфере дипломатии, несмотря на родство с претендентом РФ на должность руководителя Интерпола Александром Прокопчуком.

"Классно, что у нас в дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук. Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности", - написал он в Facebook.

Чиновник добавил, что среди украинцев с идеальной нередко попадаются коррупционеры и равнодушные люди, чего нельзя сказать о Прокопчуке.

"Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете. Увы, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальной родословной", – отметил Климкин.

/ Фото: Facebook/Павел Климкин

Напомним, ранее СМИ сообщали, что генерал-майор российской полиции Александр Васильевич Прокопчук, чью кандидатуру выдвинули на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэн Хунвэя, приходится родным старшим братом украинскому дипломату Игорю Васильевичу Прокопчуку, представляющему Украину в международных организациях в Вене.

В свою очередь в МИД Украины уже заявили, что родственная связь постпреда Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука и вице-президентом Интерпола, россиянином Александром Прокопчуком "не вредит национальным интересам Украины".

После этого выдвижения Украина пригрозила прекратить членство в Интерполе. Бойкот украинской стороны поддержала и Литва. При этом Вильнюс призвал все цивилизованные страны Европы последовать их примеру.

Позже стало известно, что новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
МИД ОБСЕ Интерпол Прокопчук Павел Климкин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
01:15
В России умер глава ГРУ Игорь Коробов
00:52
"Почему сегодня опускаются руки?": Вакарчук обратился к украинцам в годовщину Майдана Видео
00:31
Климкин назвал брата претендента РФ в Интерполе "патриотом Украины"
00:08
"Я такого подарка не сделаю": Продан заявил о возвращении в Украину
21 ноября, среда
23:58
Путина свергнут не олигархи и санкции, а школьники и студенты - эксперт
23:41
Пророссийская власть намерена изменить границы в Крыму
23:19
Российский МИД увидел в новых санкциях США поддержку терроризма
23:01
Назван самый полезный футболист сборной Украины
22:40
В Полтаве экс-мэра Мамая объявили в розыск из-за госпреступления
22:22
США заставляет Украину и Польшу отложить противоречия в сторону - польский историк
21:49
В Steam стартовала ежегодная осенняя распродажа
21:35
Лидер праворадикалов из С14 оправдал нападения на журналистов и призвал относиться к этому "с пониманием"
21:01
Пошутил: Хазанов пояснил, зачем подарил Путину корону императора
20:56
Пиар-проект Путина, который скоро развалится - российский ученый о Крымском мосте
20:28
В России задержали рэпера Хаски для проверки на экстремизм Видео
20:23
В 2019 году Британия разместит в Украине военных и боевой корабль
19:56
Стала известна судьба сельских отделений Укрпочты и пенсий Видео
19:40
Адвокат оценил возможность реванша "русского мира" в Украине Видео
19:33
Пляски на костях: Сеть в ярости из-за танцев террористов "ДНР" на руинах ДАПа
19:24
Зажигательная латинская песня Каменских попала в мировой чарт Billboard Видео
18:50
"Слишком откровенно": Ани Лорак позировала в необычном плаще, опубликовано фото Видео
18:48
Финские националисты требуют заставить Россию вернуть "исконно финские территории"
18:18
Оглашена дата начала продажи билетов на Евровидение-2019
17:53
Эксперт предупредил о последствиях смещения Крымского моста Видео
17:40
"Евробляхеры" заявили о подготовке новой акции протеста Видео
17:20
Волонтер назвал важнейшее достижение Революции Достоинства Видео
16:38
"Вешать на столбах!": скандальная Монтян на росТВ призвала к расправам над украинцами Видео
16:27
"Плохой любовник": Звезда "Дома-2" выложила обнаженное фото Кита Харрингтона из "Игры престолов"
15:56
На Западе назвали самый худший диснеевский мульфильм всех времен
15:44
Соратники Порошенко придумали для украинцев наказание за клевету
15:30
"Бог Отец и Бога Сын": Шнуров потроллил Путина и Медведева Видео
15:23
"Евробляхеры" избили водителя, пытавшегося проехать через заблокированную дорогу: опубликовано видео
15:19
Чтобы понять Украину, нужно просто включить телевизор мнение
15:10
Ден Сяосю рассказал о сотрудничестве Китая и Украины в угольной промышленности новости компании
15:00
Павел Розенко женится на известной ведущей Видео
14:51
"Специально для Захаровой": СБУ раскрыла личности убитых в Сирии путинских наемников
14:50
Аваков заявил о начале силовой операции против "евробляхеров"
14:30
"Красота, стиль, креатив!": Светлана Лобода очаровала снимком в сдержанном образе Видео
14:21
Рада поставила точку в вопросе "евроблях"
14:17
Звезда "Дизель-шоу" показал, как ходит с костылями после трагического ДТП
13:38
Во Львове пылает облбольница, эвакуированы сотни людей Фото Видео
13:30
Юморист рассказал, чем украинский юмор отличается от российского Видео
13:30
Прочь от Москвы. Верховный суд отклонил жалобу "Газпрома" на многомиллиардный штраф
13:29
Десятки радикалов пикетировали телеканал Мураева "Наш" Видео
13:07
Украинский дизайнер придумала сексуальный наряд для Дженнифер Лопес: "горячие" фото
13:05
ГПУ хочет возобновить расследование по украденным "киотским деньгам"
13:01
Wizz Air Украина объявила о возобновлении работы с 2019 года
13:01
Мощный антициклон и циклон: в Украине похозяйничают Burckhard и Dschuna — синоптик Видео
12:54
В ГПУ заявили о раскрытии тысяч преступлений времен Майдана
12:51
"Нахрен тебе эта Америка": Галкина жестко раскритиковали за гастроли в США
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять