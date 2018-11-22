Климкин назвал брата претендента РФ в Интерполе "патриотом Украины"

Климкин заявил, что Прокопчука оговорили безосновательно / Фото: Facebook/Павел Климкин

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук продемонстрировал безупречную службу в сфере дипломатии, несмотря на родство с претендентом РФ на должность руководителя Интерпола Александром Прокопчуком.

"Классно, что у нас в дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук. Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности", - написал он в Facebook.

Чиновник добавил, что среди украинцев с идеальной нередко попадаются коррупционеры и равнодушные люди, чего нельзя сказать о Прокопчуке.

"Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете. Увы, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальной родословной", – отметил Климкин.

/ Фото: Facebook/Павел Климкин

Напомним, ранее СМИ сообщали, что генерал-майор российской полиции Александр Васильевич Прокопчук, чью кандидатуру выдвинули на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэн Хунвэя, приходится родным старшим братом украинскому дипломату Игорю Васильевичу Прокопчуку, представляющему Украину в международных организациях в Вене.

В свою очередь в МИД Украины уже заявили, что родственная связь постпреда Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука и вице-президентом Интерпола, россиянином Александром Прокопчуком "не вредит национальным интересам Украины".

После этого выдвижения Украина пригрозила прекратить членство в Интерполе. Бойкот украинской стороны поддержала и Литва. При этом Вильнюс призвал все цивилизованные страны Европы последовать их примеру.

Позже стало известно, что новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.