Назван собственник Почаевской Лавры

Почаевская Лавра стала собственностью заповедника / Фото: УНИАН

Свято-Успенскую Почаевскую Лавру местные власти Почаевска передали в собственность государственного заповедника.

Как говорится в сюжете ТСН, решение приняли за закрытыми дверями Почаевского городского совета.

Отмечается, что в горсовет был вызван государственный регистратор, который узаконил передачу заповеднику всех шести сооружений Лавры.

"Нам нужно зарегистрировать право оперативного управления за заповедником. Согласно приказу Министерства культуры, это имущество нам передано в оперативное управление. Это означает, что отныне Кременецко-Почаевский государственный заповедник де-юре владеет, распоряжается и пользуется имуществом лавры, закрепленным за собственником — Министерством культуры", - рассказал юрист Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Игорь Деревинский.

Было принято решение, что передача сооружений религиозного комплекса в собственность УПЦ МП была осуществлена незаконно. Действия регистратора, который провел сделку, сейчас изучают правоохранительные органы.

Напомним, ранее Министерство юстиции Украины аннулировало передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.

В монастыре заявили, что украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной церковью.