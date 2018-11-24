Нардепы просят МВД защитить Почаевскую Лавру от "русского мира"

Почаевскую Лавру намерены охранять силами Нацгвардии / truetravel.biz

Народные депутаты от БПП Тарас Юрик, Олег Барна и Александр Дехтярчук высказали на совместном брифинге мнение, что глава МВД Арсен Аваков должен обеспечить порядок на территории Свято-Успенской Почаевской лавры с помощью Национальной гвардии.

"Сегодня мы обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой обеспечить общественный порядок на территории Свято-Успенской Почаевской лавры, в первую очередь, силами Национальной гвардии Украины. Мы не просим, чтобы он осуществлялся на территории лавры, мы просим охранять периметр, чтобы не было провокаций от так называемых представителей "русского мира", - сказали политики во время брифинга, запись которого опубликована на YouTube-канале RadaTVchannel.

Депутаты обеспокоены, что Почаевская Лавра находится под юрисдикцией УПЦ Московского патриархата, что чревато скандалом, противостоянием и провокациями.

Как известно, ответственным за охрану Почаевской лавры является монах отец Корнелий, в миру Карпович Виталий Владимирович. Это бывший сотрудник министерства внутренних дел, который уволился по собственному желанию в 1996 году.

Напомним, ранее Министерство юстиции Украины аннулировало передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.

В монастыре заявили, что украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной церковью.