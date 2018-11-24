"Масштабное давление": В РПЦ прокомментировали решение украинского Минюста по Почаевской лавре

Почаевская лавра. Иллюстративное фото / truetravel.biz

Решение чиновников украинского Минюста Украины лишить УПЦ МП права пользоваться комплексом зданий Почаевской лавры свидетельствует о начале "масштабного давления на УПЦ".

Такое мнение высказал замруководителя синодиального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов. "Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы", — цитирует священнослужителя новостное агентство "Интерфакс".

Напомним, ранее появлялась информация о том, что комплекс зданий Почаевской лавры был передан в пользование УПЦ (МП) сроком более чем на 30 лет.