"Масштабное давление": В РПЦ прокомментировали решение украинского Минюста по Почаевской лавре

24 ноября 2018, 08:50

Желание украинских чиновников отобрать Почаевскую лавру у УПЦ (МП) вызвала заметное раздражение среди московских церковников.

Почаевская лавра, иллюстрация
Почаевская лавра. Иллюстративное фото / truetravel.biz

Решение чиновников украинского Минюста Украины лишить УПЦ МП права пользоваться комплексом зданий Почаевской лавры свидетельствует о начале "масштабного давления на УПЦ".

Такое мнение высказал  замруководителя синодиального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов. "Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы", — цитирует священнослужителя новостное агентство "Интерфакс".

Напомним, ранее появлялась информация о том, что комплекс зданий Почаевской лавры был передан в пользование УПЦ (МП) сроком более чем на 30 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Минюст церковь УПЦ МП РПЦ протоиерей Почаевская лавра
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:11
В Украине отмечают День памяти жертв голодоморов
10:09
Забывшие о макаронах мнение
09:41
Волонтер раскрыл, что волнует Путина Видео
09:39
Заграница поможет. Стало известно, сколько миллионов фунтов получат ВСУ от британцев
09:24
Евро обижен, доллар — пополнел: назван курс валют в Украине на 26 ноября Видео
09:15
Украинцы заплатят меньше за газ: стала известна причина
08:50
"Масштабное давление": В РПЦ прокомментировали решение украинского Минюста по Почаевской лавре
08:30
В Харькове из вуза уволили преподавательниц, фанатеющих от русского мира
08:24
Если русский шкаф упадет, то он обязательно заденет Украину мнение
07:48
"Спаивала и отравила": продюсер "Ласкового мая" рассказал о том, кто виновен в смерти Евгения Осина
07:39
"Настоящая баба йога": Глюкоза удивила фанатов стойкой на голове
07:31
Родственники погибших в малайзийском "Боинге" решили засудить Россию
07:13
В Украине отмечают День памяти жертв Голодомора: мероприятия
06:56
Путин снова дал россиянам граблями по башке мнение
06:34
Астролог рассказал, когда исчезнут страны и границы
06:18
Новый блэк-аут: эксперт предупредил об угрозе веерных отключений
05:48
День матери в Украине: когда отмечают и почему Видео
05:06
"Априори невыполнимый": эксперт прокомментировал принятый Радой госбюджет Украины на 2019 год
04:39
Порошенко похвастался количеством лайков к своему посту в Facebook
04:01
Виктория Боня полностью разделась на Мальдивах
03:12
Пузырь лопнул: эксперт рассказал об обрушении биткоина
02:23
В России отчитались о модернизации аэродрома Бельбек в Крыму
01:47
В "АвтоЕвроСиле" назвали подписание президентом закона о растаможке евроблях "частичной победой" Видео
01:21
Принц Чарльз проговорился об имени ребенка Меган Маркл Видео
00:54
Пенсионный фонд сотрудничает с Россией в вопросах крымских граждан
00:30
В Латвии задержали русскоязычного журналиста
00:06
В Польше трезубец на авто украинца спровоцировал уголовное дело
23 ноября, пятница
23:51
Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии
23:24
Лавров сравнил политику Запада с супружеской изменой
22:59
Крысиный марш: Киев захлестнуло нашествие серых грызунов - видео Видео
22:57
Синоптик рекомендовала киевлянам на выходные подготовить теплую одежду и утеплить дома Видео
22:33
"Днище или агония?": соцсети обсуждают антирекламу Юлии Тимошенко на билбордах
22:29
"Создайте фонды детям Порошенко": соцсети негодуют из-за бюджетного миллиарда для президента Видео
21:59
ПАСЕ отказалась вернуть делегацию России
21:36
В Минюсте не разрешили передать Почаевскую Лавру УПЦ МП
21:32
Тилля Линдеманна подозревают в "измене" Лободе с новой пассией - СМИ
21:13
Волонтер рассказал об ответе Путина после получения автокефалии УПЦ
20:59
В Украине могут измениться правила фотографирования на документы
20:31
Повалий похвасталась получением в России престижной награды
20:24
Украина и Словакия договорились вместе противодействовать "Северному потоку-2"
19:56
Климкин не хочет обсуждать с венграми украинские законы
19:41
"Как в пивбаре": сеть смеется с путинского правительства из-за нового формата заседаний
19:35
Адвокаты Коломойского удовлетворены решением Высокого суда Лондона по "Приватбанку"
19:27
Родственники 55 жертв катастрофы МН17 подали на Россию в суд
19:26
В Кремле ответили на протест Украины из-за визита Путина в Крым
19:06
В одесском суде произошла драка - 50 человек задержано Фото Видео
18:51
У Порошенко ответили на обвинение в размещении скандальной политрекламы
18:27
Порошенко распек "брутального нарушителя" Путина за визит в Крым
18:06
В России министр времен Януковича угодил в институт психиатрии
17:57
Патриарх Филарет назвал две причины Голодомора 1932-1933
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять