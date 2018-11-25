Автокефалия УПЦ: политолог спрогнозировал, когда РПЦ потеряет влияние в Украине

РПЦ может потерять влияние в Украине на протяжении 10-15 лет, сообщил политолог / УНИАН

Российский политолог Станислав Белковский считает, что когда процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви примет необратимый характер, на протяжении 10-15 лет влияние Русской ПЦ (Московский патриархат) в нашей стране будет утрачено полностью.

После потери нашей страны РПЦ серьезно ужмется, рассказал эксперт в эфире телеканала RTVI.

"Склонность Русской церкви смотреть в рот светской власти, она и здесь сыграет злую шутку. Как только украинская УПЦ МП поймет, что процесс (предоставления автокефалии — Ред.) принял необратимый характер, епархии начнут быстренько-быстренько переходить", — отметил собеседник.

Читайте такжеПорошенко анонсировал получение Томоса на следующей неделеАналитик добавил, что украинская церковь — это треть приходов РПЦ, то есть церковь ужимается на треть. "Кроме того, она становится церковью чисто Российской Федерации", — подчеркнул Белковский.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод Русской православной церкви решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.