"Наша территория": в Сети появилась запись того, как ВСУ освободили поселок на Донбассе

Боец ВСУ / Скриншот из видео

Во всемирной Сети появился новый видеоролик того, как украинские военнослужащие в зоне вооруженного конфликта на Донбассе взяли под контроль населенный пункт Рассадки (район Светлодарской дуги).

Видеоролик был опубликовал на Facebook-странице пресс-центра Операции Объединенных сил. В нем четко видно, как бойцы ВСУ под звуки выстрелов заходят в поселок. Затем один военнослужащий рвет найденную символику группировки террористов "ДНР", восклицая: "Теперь это наша территория!".

"Этот населенный пункт, как и много других, действительно важен, чтобы немножко оттянуть и выровнять линию, освободить некоторые населенные пункты, убрать опасность от мирного населения и чтобы в дальнейшем была возможность развивать наши действия", − прокомментировал взятие населенного пункта под контроль боец ВСУ с позывным "Панк".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ уничтожили вражескую технику на Светлодарской дуге.