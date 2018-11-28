"Это можно сравнить с изнасилованием": военный психолог прокомментировал допрос украинских моряков

28 ноября 2018, 01:41

Эксперт полагает, что на украинцев в России оказывали психологическое давление.

Психолог не сомневается, что моряков ФСБ заставила прочесть заранее написанный текст / Фото: скриншот из видео ТСН

Военный психолог Андрей Козинчук, который ранее работал с освобожденными из плена военнослужащими, дал оценку допросу украинских моряков в Керчи, на котором они признались в нарушении российской морской границы.

"Видно, что человек физически уставший, не спал и пытается, как это возможно, вести себя уверенно. Ему не удобно говорить по нескольким причинам: физическая форма. И он не хочет говорить того, чего нет. Можем наблюдать переборки его рук, пальцев. Вытаскивает из себя эту информацию", - рассказывает психолог журналистам ТСН о допросе моряка Андрея Драча.

По словам эксперта, матрос Сергей Цыбизов давал свои показания под давлением, а снимал его профессиональный оператор на фоне кораблей.

"У него больше энергии. Он хочет это скорее высказать, рассказать – его заставляли, просили", - убежден специалист.

Психолог добавляет, что допрос капитана Владимира Лесового состоит из бюрократических фраз, которые были написаны ФСБ.

"У него бегают глаза, он просто тупо, быстро читает текст, который ему написали непутевые ФСБ-шники. Такие фразы, как "осуществил", а не пошел например – они скучные, бюрократические", - говорит Козинчук.

Эксперт полагает, что на моряков было оказано не столько физическое, как психологическое давление.

"Это можно сравнить с изнасилованием с точки зрения психологии. Ты не можешь ничего контролировать, над тобой кто-то контролирует", - заявил психолог.

Напомним, в России ФСБ опубликовала видео допроса украинских моряков, которые находились на кораблях, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе.

Как ранее сообщалось, командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко назвал неправдивыми показания захваченных в плен украинских моряков в Керчи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия ФСБ допрос психолог моряки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
02:21
Трамп может отменить встречу с Путиным из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе
01:59
Известный российский пропагандист подтвердил наличие британского гражданства Видео
01:41
"Это можно сравнить с изнасилованием": военный психолог прокомментировал допрос украинских моряков Видео
01:17
В США умер легендарный создатель "Губки Боба" Стивен Хилленберг
00:53
В России оперный певец во время спектакля разорвал рот
00:28
"Он сдержанный, веселый": мать раненного в Керчи моряка рассказала о сыне Видео
27 ноября, вторник
23:57
Лига чемпионов. "Хоффенхайм" - "Шахтер" 2:3. "Горняки" вырвали победу в добавочное время Фото Видео
23:52
В РФ считают, что плавучий док под "Кузнецовым" утонул из-за сварного шва
23:39
"Мое тело мягкое": 150-килограммовая модель Тесс Холлидей разделась перед объективом фотографа
23:28
В России загорелся крупнейший ледокол "Виктор Черномырдин"
23:11
Порошенко разъяснил ситуацию с мобилизацией во время военного положения
22:50
Константинополь распускает Западноевропейское архиепископство РПЦ
22:45
Волкер высказал сомнения относительно наземного наступления России
22:24
Посольство США в Украине выпустило рекомендации в связи с военным положением Видео
22:14
В Украине обанкротился банк с российским капиталом
21:51
Путин проигнорировал запрос о разговоре по поводу захвата кораблей - Порошенко
21:49
Жалуйтесь и требуйте. В Нафтогазе рассказали, как правильно пересчитать платежки
21:30
Рождественский пост: что можно есть в первый день, рецепты Видео
21:19
Порошенко заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией
20:58
У Порошенко открестились от билбордов "Армія. Мова. Віра"
20:52
"Вся Украина на ушах стоит": Омбудсмен Крыма встретилась с украинскими моряками
20:21
Парубий попросил НАТО увеличить в Черном море количество кораблей и авиации
20:03
Евродепутат предлагает из-за агрессии России на море запретить "Северный поток-2"
20:01
Штурм Мариуполя: военный эксперт оценил вероятность зимней войны за коридор в Крым Видео
19:24
В Польше намерены ввести санкции против блокирующих границу евробляхеров
19:22
В посольстве РФ пожаловались на массовый отказ россиянам во въезде в Украину
19:18
Поражение Порошенко: Новинский прокомментировал введение военного положения
18:58
Захват катеров ВСУ: в Крыму суд арестовал 12 украинских моряков Видео
18:52
Facebook блокирует и удаляет посты украинских СМИ с упоминанием Азовского инцидента и Путина
18:37
Украинские катера планировали скрытно пройти Керченский пролив - ФСБ Видео
18:33
Жена звезды сборной Англии засветила грудь и пышные формы: опубликованы откровенные фото Фото
17:59
"Удачи": как 15 российских истребителей не запугали британский эсминец
17:50
Захваченный украинский моряк рассказал об избиении при задержании в Керченском проливе Видео
17:11
Опубликован список всех украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе Фото Видео
17:09
"Ша, уже никто никуда не едет": В Одесской области активисты снимают российские номера с фур
17:02
Kazka Видео
17:01
Российская модель показала фото с мертвым сыном
16:59
Крымский "суд" избрал "меру пресечения" пятерым рядовым матросам с захваченных украинских кораблей
16:48
За сутки в Киев не пустили около 80 граждан России Видео
16:46
Порошенко одобрил сокращение действия военного положения Видео
16:23
"Муж не ревнует?": Надя Дорофеева сексуально изогнулась перед Позитивом Видео
16:04
Как Порошенко и Ко подставили украинских моряков мнение
16:01
"Да мне пох*р!": в сети опубликовали перепалку с Порошенко в Раде Видео
15:55
Военное положение: В Минагрополитики дали прогноз о ситуации с продуктами в Украине
15:44
Потап высмеял эмоциональное исполнение Тины Кароль Видео
15:41
Российский суд вынес первое решение по задержанным украинским морякам
15:23
"Киев играет с огнем": Лавров отказался от посредников между Украиной и РФ после захвата катеров Видео
15:00
Чат із віце-президентом Академії будівництва України Віктором Лещинським
14:56
"Ты – злодий, бл*дь": в Житомире облили зеленкой главу управления Госгеокадастра Видео
14:41
"Укрзализныця" изменила название
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять