"Это можно сравнить с изнасилованием": военный психолог прокомментировал допрос украинских моряков

Психолог не сомневается, что моряков ФСБ заставила прочесть заранее написанный текст / Фото: скриншот из видео ТСН

Военный психолог Андрей Козинчук, который ранее работал с освобожденными из плена военнослужащими, дал оценку допросу украинских моряков в Керчи, на котором они признались в нарушении российской морской границы.

"Видно, что человек физически уставший, не спал и пытается, как это возможно, вести себя уверенно. Ему не удобно говорить по нескольким причинам: физическая форма. И он не хочет говорить того, чего нет. Можем наблюдать переборки его рук, пальцев. Вытаскивает из себя эту информацию", - рассказывает психолог журналистам ТСН о допросе моряка Андрея Драча.

По словам эксперта, матрос Сергей Цыбизов давал свои показания под давлением, а снимал его профессиональный оператор на фоне кораблей.

"У него больше энергии. Он хочет это скорее высказать, рассказать – его заставляли, просили", - убежден специалист.

Психолог добавляет, что допрос капитана Владимира Лесового состоит из бюрократических фраз, которые были написаны ФСБ.

"У него бегают глаза, он просто тупо, быстро читает текст, который ему написали непутевые ФСБ-шники. Такие фразы, как "осуществил", а не пошел например – они скучные, бюрократические", - говорит Козинчук.

Эксперт полагает, что на моряков было оказано не столько физическое, как психологическое давление.

"Это можно сравнить с изнасилованием с точки зрения психологии. Ты не можешь ничего контролировать, над тобой кто-то контролирует", - заявил психолог.

Напомним, в России ФСБ опубликовала видео допроса украинских моряков, которые находились на кораблях, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе.

Как ранее сообщалось, командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко назвал неправдивыми показания захваченных в плен украинских моряков в Керчи.