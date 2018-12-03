Экс-депутат Госдумы назвал варианты выхода из шаткой ситуации в Керченском проливе

3 декабря 2018, 02:07

Ситуация на море может развиваться по военному сценарию, предупредил оппозиционер.

Экс-депутат Госдумы полагает, что из шаткой ситуации в Керченском проливе есть два выхода
Из шаткой ситуации в Керченском проливе есть два выхода, полагает экс-депутат Госдумы / maritime-zone.com

Российский оппозиционный политик, депутат Госдумы России Константин Боровой считает, что из неустойчивой ситуации в Керченском проливе есть два выхода.

Из-за агрессии России против украинских судов обстановка на море может развиваться по военному сценарию, рассказал политик в интервью Обозревателю.

"…из этой неустойчивой ситуации в Керченском проливе — два выхода. Либо Россия очень резко и быстро откатывает ситуацию, возвращает моряков и судна, и приносит извинения. Но это маловероятно", — отметил собеседник.

По его словам, второй выход — "ситуация начинает развиваться по военному сценарию, что более вероятно". "Тут много чего будет зависеть от сдержанности Украины и от выдержки украинских политиков. Любая политическая реакция на провокацию — это всегда ожидаемое и спланированное действие", — добавил Боровой.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.

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Россия Керченский пролив Константин Боровой
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