Омелян оправдался за ношение военной формы

По словам министра, форму он носит с 2015 года и "объездил в ней всю линию фронта".
Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что имеет право на ношение военной формы, так как является капитаном запаса.
"Я - капитан запаса, на мне форма железнодорожных войск, которую я ношу с 2015 года, в ней объездил всю линию фронта", - сказал министр в комментарии изданию "Страна.ua".
Омелян отметил, что Госспецслужба транспорта до середины 2018 подчинялось Мининфраструктуры, а сейчас передана Минобороны, хотя и продолжает выполнять задачи по охране стратегических инфраструктурных объектов. "Честно, никаких сенсаций", - добавил он.
27 ноября на расширенном совещании с руководителями предприятий и учреждений из сферы управления Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян появился в военной форме цвета хаки с расцветкой "пиксель".
В Минобороны Украины заявили, что министр не имеет права носить военную форму. Сам Омелян, судя по его биографии, не проходил военную службу в Украине.
В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.