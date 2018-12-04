Омелян оправдался за ношение военной формы

Министр инфраструктуры Владимир Омелян

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что имеет право на ношение военной формы, так как является капитаном запаса.

"Я - капитан запаса, на мне форма железнодорожных войск, которую я ношу с 2015 года, в ней объездил всю линию фронта", - сказал министр в комментарии изданию "Страна.ua".

Омелян отметил, что Госспецслужба транспорта до середины 2018 подчинялось Мининфраструктуры, а сейчас передана Минобороны, хотя и продолжает выполнять задачи по охране стратегических инфраструктурных объектов. "Честно, никаких сенсаций", - добавил он.

27 ноября на расширенном совещании с руководителями предприятий и учреждений из сферы управления Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян появился в военной форме цвета хаки с расцветкой "пиксель".

В Минобороны Украины заявили, что министр не имеет права носить военную форму. Сам Омелян, судя по его биографии, не проходил военную службу в Украине.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.