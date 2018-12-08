Украина может в краткие сроки разработать и создать ядерное оружие - дипломат

СС-13 Сатана - такие ракеты в СССР изготавливали в Украине / produced.in.ua

Украина имеет все необходимые интеллектуальные и организационные мощности для того чтобы создать собственное ядерное оружие; найти для него финансирование государство может в любой момент.

Такое мнение в программе "Бурчук LIVE" выразил военный дипломат Петр Гаращук.

Украина, по его словам, в состоянии на сегодняшний день изготавливать не только ядерные бомбы, но и полноценные ракеты с боеголовками.

"В мире на сегодняшний день нет такого завода по выпуску межконтинентальных баллистических ракет, какой был в СССР, а затем в независимой Украине, в Днепре. Ни США, ни Китай, ни Россия не смогли выпустить аналог для ракеты класса "Сатана", – заверил Гаращук.

Гаращук подчеркнул, что в тех условиях, в каких оказалась Украина - агрессия России и несостоятельность Будапештского меморандума - в вопросе создания ядерного оружия ей не стоит опасаться международных санкций.

"Мы ничего не боимся. Наш солдат на фронте ничего не боится. А вся система – политическая, экономическая и политика безопасности – нашего государства, должна работать на нашего солдата. Не только Минобороны и Генштаб. Это все государство ведет войну!" – подытожил дипломат.

Ранее лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал вернуть Украине ядерный статус.