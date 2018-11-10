"Вернуть ядерный статус": лидер "Нацкорпуса" призвал отказаться от Минского формата

Андрей Билецкий / Главред

Переговоры в Минском формате для Украины являются бесперспективными, а для достижения результата необходимо реанимировать формат Будапештского меморандума, заявил нардеп и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

"Мы сдали ядерное оружие в обмен на гарантии защиты, но подписанты Будапештского меморандума не спешат выполнять свои обязательства. Значит, мы должны вернуть ядерный статус Украине. Сама мысль об этом подтолкнет лидеров США и Великобритании надавить на Путина в данном вопросе", — заявил он во время интервью на канале "112 Украина".

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По его словам, ему будет сложно будет говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку он "терял на войне, развязанной РФ, близких людей и боевых товарищей".

"Вообще, говорить с Путиным кому-то из украинских политиков нет смысла. Нужны козыри, а они есть только у Америки и Британии", — добавил Билецкий.

Напомним, ранее в США объяснили, почему Украине не поможет Будапештский меморандум.