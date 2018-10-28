В США объяснили, почему Украине не поможет Будапештский меморандум

В США считают, что Украине не поможет Будапештский меморандум / 112.ua

Россия не заинтересована в выходе из Украины, при этом она не реагирует на кампанию по международному давлению и изоляции в виде санкций, заявила эксперт Robert Bosch Academy в Берлине, экс-заместитель советника по национальной безопасности вице-президента США Джулианна Смит.

Она подчеркнула, что Россия по-прежнему ведет себя очень агрессивно, подрывая Украину изнутри в военном, экономическом и политическом плане.

"Надежда на то, что Нормандской группе, где лидируют Германия и Франция, удастся добиться определенного прогресса все еще есть. Но предыдущий опыт показывает, что это далеко не так. Поэтому сейчас вопрос в том, как и каким образом США могут возобновить свое активное участие в Нормандской группе", - заявила американский эксперт в интервью "Сегодня".

Она также обратила внимание на то, что внимание Европы и США перестало быть сфокусировано на Украине, в то же время Россия наращивает свою агрессивную активность в Украине.

При этом Смит скептически оценила вероятность возвращения к Будапештскому меморандуму.

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"К сожалению, многие европейцы, республиканцы и демократы в США смотрят на Меморандум иначе, чем в Украине. Я не уверена, что лучшим шагом вперед станет возвращение к обсуждению этого Меморандума. Не думаю, что это приведет к каким-то действиям со стороны европейцев или американцев. Вообще я считаю, что нужно создать новую переговорную группу высокого уровня, в которой США могли бы принять (официальное, – ред.) участие", - пояснила она.

По ее мнению, возвращение к дискуссии о Меморандуме лишь оттолкнет некоторых как на Западе в целом, так и в Европе и США в частности.

"Я не думаю, что это может стать какой-то отправной точкой. Надеюсь, что я ошибаюсь", - добавила Смит.

Напомним, в июне, комментируя соглашение между лидерами США и КНДР об отказе последней от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, президент Украины Петр Порошенко напомнил, что такие же обязательства США взяли на себя во время подписания Будапештского меморандума, но не защитили Украину.