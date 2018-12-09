"Лицом в асфальт, добивали лежачих": в Одессе полицейские жестоко "приняли" ультрас

В субботу вечером, 8 декабря, в Одессе после футбольного матча "Черноморец" - "Ворскла" полицейские избили и задержали фанатов, вывесивших на стадионе баннер "Кремль, покайся!" и названия украинских кораблей - "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу".

Как рассказал в Facebook волонтер Роман Синицын, сразу после матча – фанатов жестко встретили полицейские.

"Подогнали под сотню космонавтов и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами и дубинками, особенно тех, кто пытался спрашивать "за что". В результате более 20 человек задержанных, сейчас устанавливают точное количество и едут адвокаты. Шьют "мелкое хулиганство" всем, - рассказал он.

Он высказал сомнение, что причиной стали файеры на трибунах.

"Никогда ничего подобного не было. Уже лет пять как точно. Никаких драк на секторе с стюартами или полицией сегодня тоже не было", - подчеркнул он.

В то же время, по данным Отдела коммуникации ГУ НП в Одесской области, после футбольного матча правоохранители задержали футбольных ультрас за нарушения общественного порядка.

Отмечается, что во время матча фанаты зажгли файеры, от которых, в свою очередь, вспыхнули сидения на трибунах. Из-за этого инцидента 12 человек были доставлены в отделение полиции. Отмечается, что часть из них пыталась препятствовать полицейским.

Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее чообщалось, что украинские ультрас устроили массовую драку в Чехии.