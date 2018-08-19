В чемпионате Украины фанаты устроили драку прямо на поле, видео

Фанаты подрались на футбольном поле / ТСН

В субботу, 18 августа, в 5-м туре Второй лиги чемпионата Украины по футболу "Мир" из Горностаевки Херсонской области принимал запорожский "Металлург".

Хозяева добыли победу со счетом 2:1, а решающий гол забили на компенсированной арбитром минуте.

При этом после забитого гола на поле вырвались болельщики "Металлурга", которые устроили драку со стюардами и полицией.

После драки некоторым фанатам понадобилась медицинская помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ультрас "Динамо" избили чешских фанатов.