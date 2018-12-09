Россия готовит бунты в Европе по примеру Франции – СБУ

В Париже развернули флаг "ДНР" / WarGonzo

Обученные и профинансированные Россией представители европейских радикальных структур принимают активное участие в массовых акциях протеста во Франции.

При этом российские спецслужбы планируют организовать в Бельгии, Испании, Германии и Болгарии массовые беспорядки аналогичные тем, которые проходят на территории Франции, говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Для получения "революционного опыта" радикалов из Европы сотнями вербовали для террористической деятельности в составе незаконных вооруженных формирований и специально вывозили под видом фейковых наблюдателей на псевдовыборы в аннексированный Крым и оккупированный Донбасс", – сказано в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что теперь радикалы под флагами "ДНР" и под кураторством сотрудников ФСБ и Главного управления генштаба ВС РФ сдают "практический экзамен" по дестабилизации европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что в Париже пособники боевиков ДНР Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули флаг ДНР на акции протеста "желтых жилетов".