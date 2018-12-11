Томос УПЦ: религиовед назвал два ключевых разногласия между Константинополем и Киевом

Томос УПЦ

На сегодня между Киевом и Константинополем возникли два существенных разногласия относительно особенностей объединительного собора между Константинополем и Киевским патриархатом.

Такое мнение высказал профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, глава отдела внешних церковных связей УПЦ в 2007-2009 гг. Кирилл Говорун.

"Итак, первое разногласие. Киевский патриархат выступает за то, чтобы собор был исключительно архиерейский, и против участия в нем верующих и духовенства. Константинополь - за такое участие. Второе разногласие. Киевский патриархат - за открытое голосование на соборе по избранию следующего предстоятеля, Константинополь - за закрытое", - пишет Говорун в Facebook.

Несмотря на то, что оба вопроса являются процедурными, отмечает эксперт, они крайне принципиальны для будущего объединенной украинской церкви.

"Позиция Константинополя создает предпосылки, чтобы эта церковь была соборноправной и внутренне свободной, а позиция Киевского патриархата пока эти предпосылки нивелирует", - заключил Говорун.

Борьба за качество будущей церкви начинается именно с решения этих вопросов.

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).