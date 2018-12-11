Волки-мутанты: в Винницкой области хищники запугали несколько сел

В Винницкой области появились волки-мутанты / ICTV

В Винницкой области житель Хоньковцев Александр Храпко рассказал, что пасшегося неподалеку козла загрызли хищники. Фото остатков животного он показал охотникам – те ни мгновения не сомневались, что орудовал волк.

При этом он сам возле села недавно встретил хищника. "Волк где-то такой под 90 килограммов", - говорит селянин.

Еще в одном селе - Нагорянах хищники напали на теленка, сообщает ТСН.

"Заднюю ногу всю отломало, а передние были, задушил", - рассказал Анатолий Яцюк.

Селяне напуганы, потому что если волки так осмелели, то могут наброситься и на людей и опасаются за детей.

После таких случаев местные взялись за оружие.

"Появился целый выводок, видно, пара и четверо молодых, на снегу были видны волк, волчица и молодой одиночка", - говорит Сергей Побережник.

Местные также рассказывают, что последний пойманный зверь оказался не обычным хищником, а мутантом – помесью от скрещивания волка и собаки, а такие очень опасны, ведь бесстрашно подбираются к людским дворам.

Но есть и банальная причина волчьего нашествия на деревни, в лесу просто не хватает дичи. "Волку необходимо два килограмма мяса ежедневно", - пояснил охотовед Андрей Кравчук.

Напомним, на Тернопольщине "вампир" убил овец и выпил кровь.