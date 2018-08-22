На Тернопольщине "вампир" убил овец и выпил кровь, опубликовано видео

На Тернопольщине неизвестное существо убило восемь овец и выпило их кровь, узнали журналисты / УНИАН

В селе Матвеевка Тернопольской области за ночь в загоне под открытым небом убили восемь овец.

Неизвестное существо выпило больше десяти литров крови и даже не коснулось мяса, говорится в сюжете ТСН.

"Вампиры на Тернопольщине… В массовых убийствах крестьяне подозревают волка, который шатается окружающими селами", — отметило издание.

По его данным, ветеринары и охотники отрицают причастность "серого" к случившемуся, поскольку баранину убийца даже не попробовал.

Напомним, в конце октября 2017 года в Кропивницком пьяный мужчина залез на опору линии электропередач, хотел добраться до ее верхушки, а оттуда спрыгнуть вниз, чтобы "сбежать от неизвестных существ", полицейские уговорили его слезть.