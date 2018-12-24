Coral Travel завоевал все основные награды в туристической отрасли

20 декабря в столичном отеле "InterContinental Kyiv" состоялась церемония вручения премии Кyiv Tourism Awards 2018. Компания Coral Travel победила в номинации "Лучший туристический оператор по выездному туризму".

Церемония Кyiv Tourism Awards - мероприятие, инициированное Управлением туризма Департамента экономки и инвестиций, который призван повысить стандарты сервиса, наладить эффективную коммуникацию и взаимодействие с ключевыми субъектами туристического бизнеса столицы для развития Киева как конкурентного европейского города для туриста, отметить лучшие инициативы игроков рынка и продемонстрировать инвестиционный потенциал Киева в туристической сфере. В этом году путем он-лайн голосования туристические компании соревновались в 15 номинациях.

Декабрь - время подведения результатов работы за год. Для Coral Travel он был удачным. Премия Кyiv Tourism Awards 2018 - это вторая высокая награда в туристической отрасли, которую получил туроператор в конце 2018. Несколько недель назад компания в третий раз стала победителем престижной всеукраинской премии "Выбор года" и получила знания "Туроператор года".

Эти награды - признание лучших, подтверждение того, что бренд Coral Travel выбрал удачную стратегию, является лидером качества и завоевал сердца покупателей.