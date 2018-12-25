"Грузят химическое оружие бочками": в "ДНР" отличились новым фейком об украинской армии

"ДНР". Иллюстративное фото / Reuters

Боевики из группировки "ДНР" пытаются раздуть панику, разгоняя фейк о "готовящейся атаке ВСУ с помощью химического оружия".

Высокопоставленный террорист, представитель "Управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин публично выступил с заявлением о том, что в район станции Красногоровка уже якобы прибыл ж\д состав, вагоны которого "забиты синими бочками с сильнодействующим химическим ядовитым веществом".

Кроме того, боевик утверждает, что параллельно из Киева на Донбасс прибыли специалисты-диверсанты из спецслужб США и Великобритании - специально для осуществления диверсий.

Напомним, ранее террористы "ДНР" отличились фейком "правосеки заставили бабушку есть газету", а также фейком "ВСУ устраивает сафари на людей на Донбассе".