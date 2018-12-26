"У нас так не надо": Зеленский рассказал, как президент РФ в халате смутился из-за шуток на корпоративе

Владимир Зеленский / УНИАН

Актер-комик, шоумен, продюсер и телеведущий Владимир Зеленский рассказал о том, как ему с коллегами по студии "Квартал 95" приходилось выступать перед президентами Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым.

По словам Зеленского, сказанным им во время интервью Дмитрию Гордону, на президентский корпоратив их всех пригласил тогдашний министр культуры Украины Михаил Кулиняк.

"Привезли нас в какой-то очередной лес: обычно это в лесу почему-то происходит [...] Ждем мы, конечно, не полчаса, а полтора часа – приходят Янукович и Медведев в халатах. И в халатах садятся за стол!", - рассказал шоумен.

Кроме того, по словам Зеленского, артистам пришлось выступать перед Януковичем и Медведевым гораздо дольше оговоренного. Причем "кварталовцы" не отказали себе в удовольствии "остро" пошутить на политические темы. После окончания выступления оба президента позвали артистов, чтобы поблагодарить за выступление.

Однако, Медведев не удержался от того, чтобы сделать замечание по поводу "остроты" шуток.

"Подходим мы – Медведев говорит: "Ребята, Владимир, конечно, шутки очень острые, мне очень понравились. Но у нас так не надо!", - закончил свой рассказ Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Украины, а также поведал, на что он готов ради окончания войны на Донбассе.