"Грубо шантажирует": под Хмельницким перешедшим в ПЦУ прихожанам угрожают из УПЦ МП

Священнослужитель уверяет, что его приходу поступают угрозы / Фото: Facebook/Митрополит Антоний Махота

Местные жители села Доброгорща Хмельницкой области утверждают, что получают угрозы от представителей УПЦ МП.

"С утра все село в слезах - благочинный местной РПЦ в Хмельницком районе телефонными звонками грубо шантажирует религиозную общину, которая перешла в поместную церковь", - на своей странице в Facebook сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота).

По словам автора поста, причина заключается в том, что приход в полном составе перешел под аудиенцию ПЦУ, что и вызвало агрессию.

По словам митрополита Антония, позвонивший представитель ПЦУ обещал, что в будущее воскресенье приедет на литургию с "группой поддержки" и "покажет всем и независимую Украину, и самостоятельную церковь, и кузькину мать заодно".

Имя обидчика митрополит Антоний не назвал, однако известно, что благочинный хмельницкой УПЦ МП − протоиерей Владимир Заяц.

Как ранее сообщалось, московский патриарх Кирилл заявил, что переименование УПЦ МП повлечет за собой масштабные акции по изъятию храмов, а также чревато "кровавыми конфликтами"