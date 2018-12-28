Астролог рассказал, что посмотреть в новогоднюю ночь вместо "зомбирующего спича" Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Вместо традиционного телепоздравления президента в новогоднюю ночь-2019 лучше посмотреть записанный заранее ролик с близким или уважаемым человеком.

Такой совет украинцам дал астролог Влад Росс в чате на Главреде.

"Слушать спич президента в последние минуты года - это добровольно зомбироваться. Я бы вообще не рекомендовал слушать всякую ерунду. Считаю, что лучше всего записать ролик со словами, напутствиями или какими-то обращениями отца семейства, какого-то самого старшего члена семьи или уважаемого человека, а в новогоднюю ночь вместо обращения президента послушать его всей семьей", - сказал Росс.

По его словам еще хуже слушать поздравление президента "агрессивной по отношению к Украине страны - Путина".

"Потому эту традицию пересмотреть стоит. Вы же сами понимаете, что все наши президенты - только на словах гаранты, а на деле же таковыми не являются и не могут обеспечить народу спокойную жизнь", - заключил Росс.

Ранее бывший нардеп-регионал Алексей Журавко выложил в Сеть "поздравление" с Новым годом Петра Порошенко, в котором пожелал президенту "гореть в аду".

"Неуважаемый мною президент Украины - Петро кровавый! Я хочу тебе пожелать самого наихудшего: - чтоб ты горел в аду! За те смерти, за то горе на Донбассе, которое ты принес. Ты - убийца собственного народа. Я хочу, чтобы в следующем году ты сел в тюрьму! Я хочу, чтобы ты проиграл эти выборы и оставил Украину, мою прекрасную страну. Ты виноват в том, что творится на моей земле", - сказал Журавко.