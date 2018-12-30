Под Тернополем на новогоднем утреннике умерла шестиклассница

Девочка потеряла сознание, однако спасти ее не удалось. / eveningkiev.com

На школьном утреннике в одном из сел Тернопольской области умерла 11-летняя девочка.

"Во время новогоднего праздника внезапно потеряла сознание 11-летняя школьница. До приезда скорой ее пытались привести в чувство, но тщетно. Медики констатировали смерть ребенка", - сказано в сообщении полиции.

Предварительно констатировали, что причиной смерти шестиклассницы стала острая сердечная недостаточность, стеноз митрального клапана.

По факту смерти школьницы во время праздника открыто уголовное дело, ведется следствие.

Как ранее сообщалось, в Днепре 67-летняя учительница биологии скончалась во время урока.