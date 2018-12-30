Под Тернополем на новогоднем утреннике умерла шестиклассница

По предварительной информации, причиной смерти девочки стала сердечная недостаточность.
На школьном утреннике в одном из сел Тернопольской области умерла 11-летняя девочка.
"Во время новогоднего праздника внезапно потеряла сознание 11-летняя школьница. До приезда скорой ее пытались привести в чувство, но тщетно. Медики констатировали смерть ребенка", - сказано в сообщении полиции.
Предварительно констатировали, что причиной смерти шестиклассницы стала острая сердечная недостаточность, стеноз митрального клапана.
По факту смерти школьницы во время праздника открыто уголовное дело, ведется следствие.
Как ранее сообщалось, в Днепре 67-летняя учительница биологии скончалась во время урока.