Зима дотянется рукой: украинцев ждут снег и магнитные бури

26 марта 2019, 08:24

Неделя выдастся облачной.

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Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода на 7 дней обещает украинцам холода и заморозки. Самым неприятным и дискомфортным днем недели будет среда.

Погода в Украине установится морозная, облачная плюс страна будет находится в зоне высокого давления.

Кроме того, Украину со вторника накроет геомагнитный шторм, пик которого придется на четверг.

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Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что "замечательная погода – солнечная и теплая, с температурой воздуха +11-15 градусов" доберется до нас к концу недели.

Погода на сегодня

Погода в Украине 26 марта будет дождливой, с мокрым снегом (кроме юга). Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура днем, в среднем, +4-9 градусов. Подробнее читайте в нашем материале Сюрпризы на любой вкус: синоптик спрогнозировал резкое изменение погоды в Украине.

Погода в Киеве 26 марта будет облачной, возможен дождь с мокрым снегом. Днем до +8 градусов.

Погода в Украине 26 марта: карта

Погода на завтра

Погода в Украине 27 марта будет солнечной, но холодной. Воздух прогреется максимум до +9 градусов.

Погода в Киеве 27 марта будет неприятной: ожидается дождь с мокрым снегом, причем весь день. Температура днем около +5-6 градусов.

Погода в Украине 27 марта: карта

Погода в Украине 28 марта

Погода в Украине 28 марта будет мало отличаться от предыдущих дней: прохладно и облачно. Столбики термометров днем поднимутся до +8 градусов.

Погода в Киеве 28 марта будет облачной с самого утра, но без осадков.

Погода в Украине 28 марта: карта

Погода в Украине 29 марта

Погода в Украине 29 марта обещает долгожданное потепление: столбики термометров дотянутся до отметок +10-11 градусов. И это потепление задержится.

Погода в Киеве 29 марта будет облачной, но без осадков.

Погода в Украине 29 марта: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 30-31 марта будет теплой.

"По предварительным прогнозам, в день тишины и в день выборов президента Украины, 30 и 31 марта, в Украине ожидается прекрасная погода: ясно, солнечно и тепло, +14-19 градусов", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

Напомним, синоптики говорят, что в последнюю неделю марта и до Пасхи 2019 ожидаются холода до -4 градусов и снег.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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