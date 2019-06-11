Главные новости 11 июня: назначения и увольнения Зеленского, страхи России и обмен "всех на всех"

11 июня 2019, 23:47

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 11 июня.

Как Зеленский мотивировал КСУ распустить Раду, выросло число жертв в Одессе
Как Зеленский мотивировал КСУ распустить Раду, выросло число жертв в Одессе / Reuters

11 июня Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областей.

Также в этот день президент Украины назначил нового главу Службы внешней разведки.

Кроме того, Владимир Зеленский назначил врио глав ОГА.

Ко всему Зеленский обезглавил СБУ сразу в пяти областях.

Еще в этот день Зеленский внес в Раду представление о назначении нового главы МИД.

Глава государства внес в Раду представление на увольнение Юрия Луценко.

В России содрогнулись от мысли, что Украина вновь станет ядерной державой.

Украинский омбудсмен предложила РФ менять "всех на всех".

Главред проанализировал главные события, которыми жила Украина и мир сегодня.

"Всех на всех"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложиласвоей российской коллеге Татьяне Москальковой начать обсуждение вопроса обмена всех заключенных граждан Украины в России и россиян в Украине.

"Мы могли бы объединить усилия, вы в России, а я на Украине, учитывая то, что есть добрая воля президента Зеленского на освобождение всех. Мы не говорим об обменах, мы говорим, что страна изменила риторику, наш президент говорит об освобождении, я хотела бы такие условия с вами обсудить", — сказала она. 

Страхи России

В случае, если после прекращения действия Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, Украина вновь станет ядерной державой, то это будет воспринято как попытка нанести ущерб современному миропорядку, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков во вторник, 11 июня.

Увольнение Луценко

11 июня, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко", - сказал Рябошапка во время брифинга.

Новый глава МИД

Дни министра иностранных дел Павла Климкина сочтены. Президент Украины Владимир Зеленскийподписал представление на его увольнение, сообщил 11 июня, во вторник, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Также стало известно, что Владимир Зеленский внес в парламент Украины представление на назначение новым главой украинского МИД Вадима Пристайко.

Увольнение шефов СБУ в областях

Глава Украинского государства Владимир Зеленский вышвырнул шефов Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях, рассказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Временные главы ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций в 12 областях вместо ранее уволенных руководителей.

Указы о новых назначениях опубликованы на сайте президента.

Глава государства назначил 12 врио вместо 15, еще три области остаются без губернатора.

Новый патрон Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский собственным указом назначил Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки (СВР)Украины.

Соответствующую информацию во вторник, 11 июня, озвучил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Увольнение губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении 15 руководителей областных государственных администраций.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций", - сказал он на брифинге во вторник возле здания АП, перечислив уволенных чиновников.

Пожар в психбольнице Одессы

Трагедия в Одессе произошла еще накануне. Однако сегодня стало известно, что погибли 6 человек (ранее сообщалось о четырех).

Расследованием инцидента президент Владимир Зеленский поручил заняться специальной комиссии.

Роспуск Рады: заседание КСУ и заявление Зеленского

Зеленский посетил заседании Конституционного суда, который сегодня рассматривает дело о роспуске Рады.

Президент продолжает настаивать, что указ о роспуске Рады "полностью соответствует букве закона". Он напомнил, что рейтинг доверия парламенту среди украинцев опустился до 4%.

"Люди уверены, что оспаривание этого решения – это просто попытка народных депутатов держаться за свои кресла, за неприкосновенность и возможность обогащения", – заявил Зеленский.

После выступления президент покинул зал суда, чтобы не оказывать на КСУ давления.

У Зеленского назвали вопросы, которые хотят выносить на референдум

Команда действующего президента Владимира Зеленского хочет выносить на всеукраинский референдум вопросы, которые будут восприниматься обществом, а главное – объединять, а не разъединять украинцев.

"Важным будет вопрос информационной кампании. Поэтому вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство", – уточнил второй номер избирательного списка Слуги народа, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

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