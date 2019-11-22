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Скандал с судимостью за изнасилование: Арахамия поставил условие Иванисову

22 ноября 2019, 08:38

Давид Арахамия оценил скандал вокруг Романа Иванисова.

Роман Иванисов
Роман Иванисов / Фейсбук Р.Иванисова

Лидер парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия заявил о том, что народный депутат Роман Иванисов должен сложить депутатский мандат после публикации приговора за изнасилование.

"Сейчас нет сомнений, что эта информация верная. Потому что она идет из нескольких СМИ. Если она верна, то будем настаивать... будем на него оказывать какое-то общественное давление. Законного механизма нет, чтобы он сложил мандат. Но мнение всех однопартийцев - он должен сдать мандат", - заявил Арахамия РБК-Украина.

Он пояснил, что из фракции Слуга народа Иванисов будет точно исключен: "Здесь не может быть никаких дополнительных условий".

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что депутат Иванисов будет вынужден сложить мандат, если подтвердится информация о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.

изнасилование Слуга народа Давид Арахамия Роман Иванисов
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