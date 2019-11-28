Плевок в лицо и драка: еще один "слуга народа" признался в судимости

Андрей Богданец / Фейсбук А.Богданца

Народный депутат от фракции партии Слуга народа Андрей Богданец заявил о том, что имеет судимость.

По его словам, инцидент произошел в 2015 году, когда Богданец находился в отпуске после участия в боевых действиях на Донбассе.

"По дороге наткнулся на человека, который сначала провоцировал, а потом чуть не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки - плюнул мне в лицо", - написал Богданец в Facebook.

Он рассказал, что он "один раз ударил, не рассчитав силы".

"После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что пострадавший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи", - добавил Слуга народа.

Читайте такжеВ Слуге народа потребовали у отсидевшего за изнасилование Иванисова сдать мандат

Отметим, что в комментариях под сообщением пользователи усомнились в правдивости слов Богданца и отметили, что инцидент, который описал народный депутат, произошел в ноябре 2014 года и не имеет отношения к ротациям в АТО.

"От цікаво, на кого розраховані ці пояснення виправдання, які побудовоні на брехні і маніпуляції..... Чувак приїхав на ПЕРШУ, одну і єдину ротацію 13 березня 2015 р і був до 20 березня 2015 р. Інцидент стався в листопаді 2014. І він розповідає як їхав в коротку відпустку між ротаціями", - в частности, прокомментировал признание слуги народа пользователь Иван Матковский.

Ранее сообщалось, что из фракции Слуги народа в Верховной Раде исключили двух нардепов - Антона Полякова и Анну Скороход. Позже появилась информация, что нардеп от Слуги народа Роман Иванисов был осужден за изнасилование. Политик написал заявление об уходе из фракции политсилы.