"Мажорка с претензиями": "тупую дуру" Новосад заклевали в Сети из-за нытья о зарплате

Анне Новосад устроили головомойку в Сети / facebook.com/anja.novosad

Заявление министра образования и науки Анны Новосад о том, что ее зарплаты в 36 тысяч гривен недостаточно, чтобы в будущем содержать семью и ребенка, вызвало шквал возмущения в соцсетях.

Отметим, Новосад с сожалением сообщила, что сейчас получает на 10 тысяч гривен меньше, чем на предыдущей должности.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн, это на 10 тыс. грн меньше, чем я получала на должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит..." – сказала Новосад.

Так вот, украинцы в Сети устроили министру Новосад настоящую головомойку.

"…В январе правительство обнародовало на своем сайте информацию о доходах членов Кабинета министров. Согласно, опубликованным данным, министр образования и науки Анна Новосад в декабре 2019 года получила 138 412 грн, в том числе надбавки – 42 412 грн и премии 96 000 грн. В сентябре ее зарплата составила 38 288 грн, в октябре – 37 981 грн, в ноябре – 39 103 грн. Таким образом, средняя зарплата за 2019 год составила 63 446 грн.

Эпоха бедности уходит...", - особо отметил редактор Виктор Майстенко.

"Плаче освітянка міністерка Новосад, що не може утримувати дитину на 36 тис. Грн. А вона взагалі знає, яка зарплата вчителя? Середня - 8.000. Яка мінімальна зарплата в Україні? А це 4173 грн. минулого року та 4723 - цього. Вона знає, що є дітки, які утримуються в сім'ях без тата/мами? А є і без тата та мами - бабусею та дідусем на одну пенсію. А скільки коштів йде на дитину в сиротинці, 36 тис. Грн.? Людина може бути цинічною, навіть аморальною, але навіщо ж цим хизуватися навселюдно, навіть якщо ти міністерка?", - пишет политолог Валерий Гончарук.

"Министр образования Анна Новосад заявила, что не смогла бы содержать ребенка на 36 тыс. грн в месяц. Но почему она не беспокоится о том, что происходит с ее согражданами в Украине? Всего лишь несколько фактов, которые не беспокоят по неизвестным причинам министра Анну Новосад:

- средняя зарплата в Киеве вдвое меньше зарплаты Новосад - 16 тыс. грн.

- гос. помощь на содержание ребенка 860 грн. в месяц первые три года.

- одинокая мать получает на ребенка менее 2 тыс. грн в месяц до исполнения шести лет сыну/дочке.

- в январе 2020-го еще не всем заплатили и по 860 грн, хотя должны были сделать это еще до 13 числа. Причина "задержки в начале бюджетного года".

- помощь от государства при родах незастрахованным женщинам - менее 2,5 тыс. грн.

- в новом трудовом кодексе, который хочет ввести власть, беременную женщину можно уволить, если до родов осталось более 70 дней. То есть на пятом-шестом месяце теоретически еще можно. Ну и можно уволить через два месяца после родов.

- также в новом трудовом кодексе нет норм о сохранении рабочего места во время декретного отпуска (три года) - для матерей-одиночек в том числе.

- и цены: пачка памперсов на 100 шт. - около 500-800 грн.

- роды в частных клиниках - около 50 тыс. грн (о государственных не говорю в точных цифрах, потому что там все коррумпированно - начиная от пгт и районных центров и заканчивая большими городами).

- чисто субъективно, из разговоров знакомых: "на лапу" врачу в гос. клинике за роды - $400-1000. Не считая трат на медикаменты и "палату не в коридоре", "благодарность" санитаркам и тд.

Напомню, если кто забыл. Еще раз: министр образования и науки Новосад жалуется на зарплату 36 тыс. грн", - высказался журналист Богдан Аминов.

"Когда министры пишут один за другим: мы не можем на 36 тысяч содержать ребенка (а не, скажем, "наша квалификация стоит больше, ибо мы для страны сделали раз-два-три)...

Хочется задать два вопроса:

1. А почему главврач может на 15 тысяч? или директор школы примерно на столько же? Вы, вчерашние чьи-то помощники - чем лучше?

2. Вы, когда соглашались на позицию министра или зама - не знали, какие там зарплаты?

Ну, и конечно, мой фаворит Мустафа, который поставил вопрос очень конкретно: или зарплата или участие в схемах.

Мустафа считает, что мы не догадываемся: воруют не те, у кого мало денег, а те, кому всегда мало", - обратила внимание телеведущая Наташа Влащенко.

"Когда министр заявляет, что не может содержать ребенка за 36 000 грн. в месяц, это нормально. Целиком отражает, к какому социальному слою человек принадлежит. Далек от народа или не далек, так сказать. Послушали, перелистали дальше. Видимо, учителя и воспитательницы в детских садах вообще не должны рожать, пока не получат надбавку", - считает блогер Евгений Ихельзон.

"Проблема не в том, что это ходячее недоразумение, которое случайно стало министром, не сможет содержать ребёнка на зарплату втрое выше средней по стране. Дело в том, что она про это говорит! Она настолько тупая дура, что позволяет себе об этом говорить и ничего зазорного в этом не видеть. Они все там такие тупые идиоты, начиная с премьера....", - высказала свое мнение Анна Середа.

"ВЫСКАЖУСЬ ПО ЗАРПЛАТАМ. Потомушо достали, а я ж комментарии не даю. Итак. Если вы покупаете дорого специалиста с рынка, у которого за плечами реализованные проекты и репутация, зарплата должна быть достойной. В цифрах – максимум 500т грн в месяц.

Премия быть может. до двух месячных зарплат в год.

Большая премия за особые результаты – допускаю, может быть равна годовой зарплате.

Но! Это все должно быть проговорено в контрактах, которые, в свою очередь, должны быть в открытом доступе.

Итак. В первую очередь – человек должен стоить этих денег.

И второе. Если у чиновника (в хорошем смысле, это уважаемая профессия, без иронии) есть бизнес и капитал, зарплата может быть 0 или около него.

Потому что работа на государство для богатого человека – жертвенная история.

Он получает самореализацию, и платить ему за это не нужно.

Возможность вписать свое имя в историю стоит денег, с богатого можно за работу и получать", - считает известный бизнесмен Гарик Корогодский.

"А ты не знала, на какую зарплату шла? Тебя кто-то принуждает на 36 тысяч работать? Тебе кто-то не даёт пойти в бизнес, реализовать себя, заработать сотни миллионов, если смысл твоей жизни – деньги? А почему тебя не волнует, на что содержат детей тысячи твоих подчинённых? Почему мы терпим всю эту шваль до сих пор? Почему эта шваль до сих пор не поняла, что министр — это высшая лига, это – служение государству, а не карман? Хочешь миллионы – иди в бизнес, хочешь изменить нашу страну – служи миллионам, а не ной о себе единственной. Нет ничего гаже, чем соросятня", - возмутился Александр Скубченко.

"Министр Новосад заявила, что хочет иметь детей, но содержать ребенка на 34000 грн в месяц ей не представляется возможным. Премьер Гончарук заявил, что он хочет иметь детей, но в Украине это уголовно наказуемое деяние", - добавил журналист Денис Гороховский.

"Вышла такая министр образования Новосад и рассказала журналистам, что обеспечить ребенка на 36 тысяч гривен зарплаты не сможет. Она несколько раз в интервью повторила: "Я не смогу, не смогу Я". Она не сказала, что в Украине сложно обеспечить ребенка на 36-ть тыщ, поэтому люди не рожают. А вот лично она не рожает из-за этого, понимаете? мы можем как угодно относится к министру образования без образования. Но давайте начнём слушать друг друга, чтобы иметь хоть какой-то намёк на цивилизацию", - пишет Макс Назаров.

"Вы как маленькие с этой Новосад...И пошли всхлипы, что у бОльшей части людей и 36 тыс дохода нет. Америку вы этим не открываете. Средняя ЗП по стране девять тыс грн. Это и полторы тысячи уборщицы в библиотеке, и два млн грн Смелянского из Укрпочты.Забываете главное, что Новосад кладет на людей зеленобетонный болт. Она в политику пошла зарабатывать, а не служить.Только государственная или политическая служба - это о "служении", а не о "заработках".На госслужбе ты служишь государству и выполняешь поручения своего руководства. Да, получаешь меньше, чем в частном секторе. Вместо денег тф получаешь косвенные плюшки: квартиру от государства, общественный статус, бесплатно лечишься (получаешь госстраховку) и тд", - пишет глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"…А ось дізнаємося з її власної біографії, що ніде крім міністерства вона в своєму житті не працювала. До 2014 року навчалася і стажувалася. У березні 2014 року працевлаштувалась у Міністерстві освіти і науки України. Спочатку обіймала посаду радника Міністра освіти і науки Сергія Квіта. З листопада 2014 по грудень 2017 року очолювала управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН. У грудні 2017 року була призначена на посаду генерального директора директорату стратегічного планування та європейської інтеграції. З 29 серпня 2019 — міністр освіти і науки України.

А де ж взялося власне житло? Дивимося декларацію. Квартира на 103 квадратні метра набута у власність 2008 року, коли пані Новосад щойно закінчила середню школу і навчалася в Києво-Могилянській академії. Цікаво, як працюючи за все життя всього 4 роки і ті в міністерстві вона має власне житло? Отже - квартира ніяк не зароблена пані Новосад, а скоріше подарована кимось. В кращому випадку, батьками.

Виходить, що чиний міністр освіти якраз і бачить себе виключно на утриманні - то у батьків, то у держави. І не маючи ніякого досвіду роботи в реальній конкурентній економіці дозволяє собі повчати суспільство, як облаштовувати комфортне життя самої пані Новосад за державний кошт.

Звичайна собі мажорка з претензіями", - считает телеведущая Ольга Лень.

"Зря министр образования боится заводить ребенка при зарплате в 36 тысяч.Во-первых, у нас есть соцвыплаты при рождении и декретные, в роддоме дают пакет младенца. Можно взять муниципальную няню. Опять же у нас прекрасное государственное образование, которое не требует дополнительных расходов на репетиторов.А если серьезно - то только за эту цитату министра нужно отправлять в отставку", - высказалась журналист Оксана Богданова.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время первой встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком, которая состоялась после скандала с записями совещаний, заявил о необходимости предоставить новую концепцию зарплат высокопоставленных чиновников.

"Предоставить мне и Офису президента новую концепцию зарплат всех министерств, ведомств, любых министров и прочих государственных компаний… начальников всех компаний, заместителей всех компаний, с пониманием где мы живем с вами…", — потребовал Зеленский.