Злорадно хохотала: на Одесчине парень убил смеющуюся подругу во время секса

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На Одесчине молодой человек разъярился из-за того, что его 20-летняя любовница посмеялась над ним во время секса, убил ее, а труп выбросил в ближайший подвал.

Соответствующее сообщение опубликовали сотрудники пресс-службы Главка Нацполиции по региону.

Подозреваемый в убийстве был оперативно задержан - в тот же день. При нем обнаружили обгоревший смартфон жертвы, который парень неудачно пытался сжечь в печи.

Он в преступлении полностью сознался. За убийство ему грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Турции женщина жестоко отомстила мужчине, который ее изнасиловал. Она отстрелила насильнику пенис и отрезала голову.