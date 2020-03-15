В Украине врачи могут отмахнуться от лечения больных китайским вирусом - эксперт

В Украине ситуация с коронавирусом может обостриться / УНИАН

Ситуация с коронавирусом в Украине может обострится из-за сюрпризов, которыми может удивить медицина.

Дело в том, что украинские медики могут отказаться лечить больных китайским вирусом. Проблема в низкой зарплате.

По словам бывшего главы государственной СЭС Святослава Протаса, не каждый врач-эпидемиолог будет подвергать себя опасности за зарплату в размере 4 тысячи гривен.

"Нам может хватить тестов, но не хватить госпитальной базы. Кроме того, многие доктора могут отказаться лечить больных. За зарплату в 4000 тысячи гривен врач-эпидемиолог не будет подвергать себя опасности", - сказал Протас.

При этом Протас подчеркнул, что сейчас никто не скажет, сколько тестов для выявления уханьской заразы необходимо в масштабах всей страны.

"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Каждая страна поступает по своим возможностям. Например, в США тест-системы для выявления коронавируса обеспечили порядка миллиона граждан", - добавил он.

Также эксперт обратил внимание, что Украина не готова к таким вызовам, как в Китае, передает ГолосUA.

Добавим, что Центр общественного здоровья Украины за все время пандемии коронавируса обследовал всего 55 образцов у пациентов с подозрением на Covid-19. Три из них показали положительный результат.

Читайте также"Пускай постоит в гараже": богатые "жлобы" скупают аппараты ИВЛ, украинцы в шокеНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию.

"Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас, к счастью, пока нет. И мы делаем все, чтобы они не возникли. Для координации деятельности создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные относительно коронавируса и дает аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - сказал премьер в своем телеграм-канале.